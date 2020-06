Chiusura temporanea del Traforo del Gran San Bernardo il 25 giugno



Per consentire una esercitazione di sicurezza AOSTA. Giovedì 25 giugno il Traforo del Gran San Bernardo rimarrà chiuso al traffico per alcune ore per consentire lo svolgimento di una esercitazione di sicurezza. L'esercitazione - fa sapere la società di gestione - è prevista in serata e la galleria di collegamento internazionale sarà inaccessibile a partire dalle ore 20 e fino alla mezzanotte. I veicoli leggeri e gli autobus potranno comunque spostarsi tra Italia e Svizzera transitando attraverso il Colle del Gran San Bernardo, tornato percorribile dallo scorso 3 giugno. redazione