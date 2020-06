Rocco Schiavone, nuovi casting il 23 giugno a Pollein



Le aspiranti comparse della serie tv devono essere residenti o domiciliate in Valle d'Aosta POLLEIN. Martedì prossimo, 23 giugno, nella sala conferenze del centro polifunzionale della Grand Place di Pollein si svolgerà il casting per le riprese della serie tv Rocco Schiavone previste nei mesi di luglio e agosto 2020. Le figure cercate sono donne e uomini dai 18 ai 70 anni tra cui famiglie o coppie di fatto, componenti lo stesso nucleo familiare domiciliare; uomini dai 30 ai 60 anni che possiedano uno smoking, donne dai 30 ai 60 anni che possiedano un abito lungo da sera; uomini e donne maggiorenni con volti e fisico particolari, non ordinari. Le audizioni sono riservate a residenti e domiciliati in Valle d'Aosta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 18. La produzione assicurerà il rispetto delle norme di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 e ai candidati è chiesto di indossare la mascherina e di presentarsi muniti di carta di identità, codice fiscale e codice Iban. Chi non potrà partecipare al casting personalmente potrà ancora inviare la propria candidatura via e-mail entro il 29/06/2020 all’indirizzo eleonorazappiacasting[at]gmail.com e verrà ricontattato. redazione