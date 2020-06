Pubblicata la graduatoria del bando regionale di edilizia residenziale pubblica



Alloggi assegnati anche al di fuori del Comune di residenza AOSTA. L'Arer - Azienda regionale edilizia residenziale - ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando regionale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'azienda è al momento l'unica referente sul territorio regionale per l'assegnazione delle case popolari sul territorio valdostano. "Per la prima volta - sottolinea la stessa Arer- chiunque possegga i requisiti potrà fare domanda di alloggio popolare anche se il Comune di residenza non ha sul proprio territorio alloggi Erp". Il meccanismo attivato facilita l'assegnazione di alloggi più vicini territorialmente alla residenza di coloro che hanno fatto domanda e di cosneguenza "nei Comuni con maggiore richiesta, sarà possibile dare ulteriori risposte anche mediante l'assegnazione di alloggi ubicati in Comuni vicini. C.R.