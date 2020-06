Lega: soddisfazione per accoglimento ricorso Manfrin all'Ordine del giornalisti



Il consiglio nazionale di disciplina ha annullato la sospensione del politico giornalista AOSTA. La Lega Vallée d'Aoste esprime "grande soddisfazione per l'accoglimento del ricorso presentato dal consigliere regionale Andrea Manfrin contro la decisione di sospenderlo dall'Ordine dei giornalisti". Il riferimento è alla decisione presa dal consiglio nazionale di disciplina su un post pubblicato su Facebook che era costato a Manfrin una sospensione di tre mesi dall'esercizio della professione giornalistica. "Ci auguriamo - afferma il segretario regionale, Marialice Boldi - che questa vicenda si chiuda qui. Siamo convinti che il dibattito politico debba concentrarsi sulle proposte e che non si debba mettere a rischio la libertà di espressione di chi ricopre un incarico pubblico ed ha la necessità di esprimere idee anche forti ma legittime". redazione