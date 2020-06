Il Consiglio di Stato dà ragione all'ex direttore generale dell'Usl, Igor Rubbo



La Regione dovrà corrispondergli la differenza di trattamento economico dopo l'annullamento della nomina a d.g. AOSTA. Il Consiglio di Stato con propria sentenza ha accolto in parte il ricorso proposto da Igor Rubbo sul riconoscimento dei corrispettivi per l'incarico di direttore generale dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta. La vicenda nasce con la nomina di Rubbo all'incarico di d.g. nel 2017. Nel 2018 il Tar di Aosta, sentenziando su un ricorso riferito alla formazione dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale, annullò la nomina di Rubbo e la Regione lo sostituì con l'attuale commissario straordinario. Una successiva sentenza del Consiglio di Stato, risalente al gennaio 2019, annullò a sua volta l'annullamento disposto dal Tar portando Rubbo a chiedere il risarcimento dei danni economici e curricolari patiti. Con sentenza pubblicata venerdì, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le richieste di Rubbo. I giudici rilevano la "colposità della condotta della Regione, che non ha dato esecuzione agli effetti derivanti dalla decisione di questo Consiglio di Stato, tenendo, peraltro, una condotta contraddittoria, perché ha dapprima appellato la sentenza del Tar sostenendo la piena legittimità della nomina del dott. Rubbo e poi, dopo aver ottenuto una decisione ad essa favorevole, ha omesso di adottare le determinazioni conseguenziali, adducendo dubbi sulla legittimità del proprio operato (che aveva in precedenza difeso in sede giurisdizionale) senza però adottare alcuna determinazione né nell’uno, né nell’altro senso". Di conseguenza, si legge nella sentenza, "va accolta la domanda" dell'ex direttore Rubbo "diretta ad ottenere il risarcimento dei corrispettivi previsti per l'incarico a sua tempo assegnatogli a decorrere dalla data di rimozione dell'incarico fino al reintegro" o, se questo non è stato possibile come nel caso in questione, "fino alla scadenza dell'incarico". Come precisano i giudici, a Rubbo dovrà essere corrisposta "la differenza tra il trattamento economico previsto per il direttore generale dell’Azienda USL Valle d’Aosta e quello effettivamente goduto dal dott. Rubbo come coordinatore della Direzione Personale e Organizzazione; la Regione dovrà regolarsi allo stesso modo con riferimento al trattamento previdenziale". Lo stesso Consiglio di Stato ha negato il risarcimento di danno curricolare ritenendo questa richiesta "sfornita di prova". Marco Camilli