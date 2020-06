Geenna, giornalisti chiamati a testimoniare: l'Ordine "sta vigilando"



La sede regionale potrebbe chiedere pareri sulla correttezza dei casi AOSTA. L'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta "sta vigilando sulla celebrazione del processo Geenna al Tribunale di Aosta". È quanto si legge in una nota. "Lo stesso Ordine - si legge nel comunicato - si riserva di segnalare e comunque di chiedere un parere agli organi competenti sull'opportunità e sulla correttezza di casi in cui giornalisti che stiano seguendo come cronisti di giudiziaria le udienze del processo Geenna siano personalmente anche chiamati a testimoniare allo stesso processo". redazione