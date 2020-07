Cantieri forestali, aperte le domande per l'assunzione di un operaio con profilo muratore

AOSTA. Sono aperti da oggi i termini per presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione di un operaio idraulico-forestale a tempo indeterminato con profilo di muratore (4° livello specializzato). La procedura riguarda i cantieri forestali del Dipartimento regionale risorse naturali e Corpo forestale.

"La graduatoria risultante dalla procedura selettiva potrà eventualmente essere utilizzata per assunzione di operai specializzati a tempo determinato nel caso le graduatorie specifiche siano esaurite", spiega l'assessorato all'ambiente. "Tali nuove figure andranno a rafforzare l'operatività dei cantieri, in un'ottica di crescita continua della professionalità per l'intero settore, che riveste com'è noto una grande importanza per la manutenzione e la gestione del nostro territorio".

L'avviso di selezione è pubblicato sul sito della Regione. La domanda va presentata preferibilmente via fax, posta o posta elettronica certificata a causa dell'emergenza Covid-19. In caso di impossibilità a inviare la domanda con questi strumenti è possibile recarsi personalmente negli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale possibilmente su appuntamento. C'è tempo fino alle ore 14 del prossimo 6 agosto.







redazione