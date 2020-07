La porta di Bansky rubata dal Bataclan restituita alla Francia

COURMAYEUR. L'opera realizzata da Bansky in omaggio alle vittime del Bataclan è tornata in Francia. Rubata nel 2019 Parigi e ritrovata in Abruzzo, è stata consegnata oggi alle autorità francesi alla frontiera del Monte Bianco.

L'opera è frutto della sensibilità dell'artista inglese per onorare le 90 vittime dell'attentato terroristico del 13 novembre 2015. Bansky aveva scelto come tela una delle porte di emergenza del locale parigino.

Il furto risale al 26 gennaio 2019. Per diverso tempo si era persa ogni traccia della "porta di Bansky". Poi, lo scorso giugno, grazie ad indagini condotte dalla Procura distrettuale dell'Aquila, è stata rinvenuta in un casale della campagna abruzzese dai militari di Alba Adriatica (Teramo).

Ufficialmente la restitiuzione è avvenuta il 14 luglio in occasione della Festa nazionale francese (nella foto la cerimonia a Palazzo Farnese), materialmente il passaggio è avvenuto oggi con la consegna alla polizia giudiziaria francese.





M.C.