Valle d'Aosta, approvata l'offerta dell'istruzione e formazione professionale



AOSTA. Via libera da parte dell'Amministrazione regionale all'offerta formativa dell'Istruzione e formazione professionale (IePF) per l'anno scolastico 2020-2021. L'approvazione dell'offerta consente agli studenti che terminano i percorsi triennali di frequentare il quarto anno per conseguire il diploma professionale in Valle d'Aosta o in Italia o anche all'estero.

L'assessorato alle attività produttive annuncia che saranno banditi due percorsi in ambito benessere e in ambito turistico finanziati dal Piano Giovani. I corsi saranno gestititi da organismi di formazione accreditati identificato con avviso pubblico di prossima emanazione. "Per le altre qualifiche previste dal sistema IeFP valdostano, il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione ha previsto anche il finanziamento di corsi in altre Regioni italiane o all'estero, mediante lo strumento del voucher, che andrà a rimborsare le spese sostenute per la frequenza, finanziati con risorse IeFP".

Per informazioni è possibile contattare la referente dellistruzione e formazione professionale del Dipartimento regionale politiche del lavoro e della formazione al numero 0165 274562.

