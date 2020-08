Trova portafogli con 500 Euro, 18enne lo consegna in Questura

AOSTA. Trova un portafogli smarrito nei pressi della stazione ferroviaria di Aosta e lo porta alla polizia. È accaduto lo scorso fine settimana.

Protagonista dell'episodio uno studente diciottenne che passando in zona stazione si è accorto del portafogli dimenticato su una panchina. All'interno c'erano documenti, carte di credito e oltre 500 Euro in contanti. Il ragazzo ha consegnato subito il portafogli e tutto il contenuto alla Questura di Aosta. La polizia ha potuto rintracciare la proprietaria grazie ai documenti: era una turista residente a Roma che si trovava in vacanza in Valle d'Aosta.

"Tutti i nostri complimenti al ragazzo che, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato grande onestà oltre che alto senso civico e di responsabilità. Questa è la gioventù che ci piace", scrive sui social la Questura aostana.

redazione