Professioni sanitarie, 3 posti aggiuntivi per la Valle d'Aosta all'Università di Torino

AOSTA. È stata approvata dal governo regionale una bozza di protocollo d'intesa per posti aggiuntivi riservati alla Valle d'Aosta nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie all'Università degli Studi di Torino. L'accordo prevede, per l'anno accademico 2020/2021, un posto nel corso di laurea triennale in educazione professionale, uno nel corso di laurea triennale in fisioterapia ed uno nel corso di laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico.

L'esecutivo valdostano ha anche approvato lo schema di accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda Usl della Valle d’Aosta per la disciplina della formazione dei corsi di laurea triennali sia in educazione professionale che in fisioterapia ed in tecniche di laboratorio biomedico.

redazione