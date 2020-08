A Cogne la camminata della Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta

AOSTA. Domenica 23 agosto a Cogne si svolgerà una camminata organizzata dalla Bussola dei Valori della Rete Oncologica Piemonte-Valle d’Aosta. Sarà una passeggiata di circa due ore adatta a tutti sui sentieri del Gran Paradiso.

Gli organizzatori spiegano lo scopo dell'iniziativa gratuita: "L'emergenza Covid ha drasticamente modificato tutti i progetti ed ha creato una temporanea separazione tra operatori sanitari e pazienti oncologici, allontanamento che sentiamo l'esigenza di colmare". La camminata vuole essere quindi un momento incontro tra chi lavora nella sanità e gli utenti del servizio oncologico. Sarà anche un'occasione per spiegare le attività oncologiche nel periodo di pandemia da Covid-19.

Il ritrovo è previsto davanti al municipio alle ore 10.45. La camminata sarà divisa in tappe: le pause saranno l'occasione per ascoltare brevi interventi da parte degli operatori sanitari. Aprirà la promotrice del progetto “Due motori per la vita”. Seguiranno, lungo il percorso, gli interventi di Marina Schena, direttore della Sc Oncologia e Ematologia oncologica dell’ospedale Parini di Aosta Alessandra Malossi, responsabile della Breast Unit, Teresa Cascarano, infermiera del Gruppo Interdisciplinare di Cura (GIC) della mammella, Vittorio Fusco, oncologo dell’ospedale di Alessandria, Nadia Rondi, radioterapista della Città della Salute e della Scienza di Torino.

L'iscrizione è possibile entro il 20 agosto via Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonando al 349 5479253. Ai partecipanti è chiesto di portare la mascherina e indossare un abbigliamento adeguato.

Elena Giovinazzo