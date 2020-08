Cordoglio del governo regionale per i tre valdostani morti in montagna



AOSTA. In una nota il governo regionale esprime cordoglio per la morte di tre valdostani in distinti incidenti avvenuti in montagna in questi ultimi giorni.

Le vittime sono la trentenne Nicole Dematteis, trovata morta ieri mattina nella Valsavarenche nella zona dei laghi del Nivolet, e gli alpinisti Erika Giorgetti e Nicola Bertola, i cui corpi ormai senza vita sono stati recuperati questa mattina sulla cresta del Rothorn in Val d'Ayas. In entrambi i casi i soccorsi si sono messi in moto dopo la segnalazione del mancato rientro serale.

"Il presidente della Regione, a nome di tutto il governo regionale, esprime profondo cordoglio per le morti di tre alpinisti valdostani avvenute in due distinti escursioni sulle montagne della regione e che hanno profondamente colpito l'intera comunità", si legge nella nota.

redazione