Scuola e Covid, tavola rotonda online con i candidati alle regionali

QUART. Il rientro a scuola, la questione sanità e la situazione economica nell'emergenza Covid-19 sono i temi di una tavola rotonda con i candidati alle elezioni regionali che si svolgerà il prossimo 10 settembre.

L'iniziativa è organizzata da associazioni e comitati della scuola - La Scuola Che Accoglie, Salviamo La Scuola, Scuola a Misura di Bambino, R2020, La Scuola Siamo Noi, Pro Libera Scelta - che hanno invitato per il dibattito un referente per ognuna delle liste in corsa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Viste le restrizioni per il coronavirus, la tavola rotonda si svolgerà a Quart dalle ore 17 ma potrà essere seguita solo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Scuole a Misura di Bambino Valle d'Aosta.

redazione