Valle d'Aosta, aggiornato il piano di potenziamento dei Centri per l'impiego

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il nuovo piano regionale di rafforzamento dei Centri per l'impiego aggiornato alle esigenze dell'emergenza Covid-19.

Il piano nazionale di potenziamento delle strutture ha indicato per la Valle d'Aosta la necessità di aumentare il personale con 22 unità, poi l'emergenza sanitaria ha imposto ulteriori misure di rafforzamento. A maggio il decreto ministeriale ha stanziato per i centri valdostani 1,6 milioni che la Regione utilizzerà per la nuova sede del centro per l'impiego di Aosta nella ex Casa Littoria in piazza della Repubblica.

Il documento approvato dall'esecutivo includo poi l'acquisto di software di gestione e di servizi informatici e di telecomunicazione e attività di formazione e aggiornamento del personale. Una parte delle risorse infine sarà utilizzata per organizzare eventi e per la comunicazione coordinata tra i diversi centri del territorio.

redazione