Concorso Usl infermieri, sindacati: 'ennesimo segnale di inefficienza'

AOSTA. Critiche dei sindacati all'Usl Valle d'Aosta per l'esito del concorso di assunzione di 83 infermieri. "Visto il deludente esito finale (solo 66 vincitori) che non riuscirà a colmare il fabbisogno di personale infermieristico" le funzioni di pubbliche di Cgil, Cisl e Uil chiedono "relativamente alla recrudescenza della pandemia in atto, quali soluzioni l'Azienda Usl intenda mettere in atto per sopperire alle urgenti carenze di organici".

Le perplessità maggiori sono rivolte alla mancata stabilizzazione dei lavoratori. Una scelta "sconveniente" dicono i sindacati.

Adesso, aggiungono le segreterie delle funzioni pubbliche, è necessario attivare "urgentemente la mobilità interregionale" e organizzare "al più presto" il nuovo concorso pubblico annunciato dall'azienda sanitaria che comunque "sicuramente non garantirà comunque la piena copertura di personale utile e prezioso nel breve e medio periodo a ridosso di una eventuale nuova emergenza covid-19".

"L'obiettivo non raggiunto" delle assunzioni "inevitabilmente si ripercuoterà su tutti i servizi sanitari territoriali e ospedalieri, creando ancor più disagi alla comunità valdostana - aggiungono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - . L'ennesimo segnale di inefficienza organizzativa e scarsa considerazione delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità pubblica definiti “eroi” durante il lockdown".

E.G.