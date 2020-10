Carabinieri di Aosta aumentano i controlli sulle regole del nuovo Dpcm

AOSTA. I carabinieri del Gruppo di Aosta annunciano una intensificazione dei controlli sul territorio per verificare il rispetto delle ultime restrizioni introdotte dal nuovo Dpcm per l'emergenza Covid-19.

I controlli saranno "finalizzati soprattutto alla prevenzione e alla informazione", spiega l'Arma, quindi non soltanto mirati alla repressione.

Le pattuglie monitoreranno gli esercizi commerciali per accertare che le nuove prescrizioni siano seguite correttamente e per fornire chiarimenti su cosa si può e non si può fare in base alle ultime disposizioni aggiornate.

"I comportamenti meno virtuosi verranno sicuramente sanzionati - annuncia il Gruppo Aosta - ma sarà un ulteriore momento di confronto e dialogo tra commercianti ed operatori di polizia che hanno il compito di far rispettare le nuove regole".

Nel fine settimana, durante controlli della Questura, sei esercizi commerciali sono stati sanzionati. Tra questi anche un locale che stava dando una festa con 150 persone.

Clara Rossi