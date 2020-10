Aosta, pronte altre 15 aule del liceo prefabbricato

Il cantiere del liceo Bérard di viale Chabod sarà aperto fino a novembre

AOSTA. Continuano senza sosta i lavori della sede provvisoria del liceo Bérard di Aosta. Nel mese precedente all'inizio delle lezioni sono state allestite le prime aule e altre 15 sono in via di ultimazione. La consegna è prevista per lunedì prossimo, 19 ottobre.

Nei giorni successivi, prima della fine del mese, dovranno esserne pronte ulteriori 5 insieme a 2 laboratori e all'ufficio per l'attività amministrativa. Il cantiere continuerà a lavorare anche nel mese di novembre per l'allestimento della palestra.

"Grazie all'osservanza delle tempistiche da parte delle imprese valdostane impegnate nella costruzione e al coordinamento delle strutture regionali preposte coinvolte si stanno rispettando i tempi di consegna della struttura del liceo Bérard, indispensabile per garantire nuovi importanti spazi all’edilizia scolastica regionale", il commento del presidente della Regione Renzo TEstolin.







redazione