Seminario on line sulla meccanizzazione agricola

AOSTA. L'assessorato regionale dell'agricoltura e la FederUnacoma organizza organizzano un seminario on line sulle innovazioni tecnologiche nel comparto della meccanizzazione agricola.

Durante il seminario gratuito - il 30 ottobre dalle ore 9.30 sulla piattaforma Zoom (link) - gli interventi tratteranno di trattrici e macchine di protezione delle colture e per lavori in pendenza, illustreranno novità e vantaggi del nuovo regolamento di omologazione europeo 167/2013 (conosciuto come Mother regulation) e affronteranno le nuove sfide dell'agricoltura digitale.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 29 ottobre.

redazione