Covid e turismo, preoccupazione di Filcams Cgil per i lavoratori

'La salute è importante, ma non si può pensare di far finta che il lavoro non esista'

AOSTA. "Non si può continuare a vivere di incertezze". Così Filcams Cgil Valle d'Aosta interviene sull'emergenza Covid che si sta riacutizzando e sull'assenza di indicazioni certe ora che la stagione turistica invernale è alle porte.

"Se quest'estate c'è stato qualche sospiro di sollievo, ora torna lo spettro delle chiusure, come già è successo a marzo" sottolinea il sindacato. La preoccupazione è rivolta al "destino dei lavoratori del commercio e turistico, e con l'avvicinarsi della stagione invernale, tra i fulcri dell’economia della nostra regione". C'è il rischio, dice Filcams, che "vengano lasciati indietro tutti i lavoratori che ruotano intorno al turismo: dal commercio agli alberghi, bar e ristoranti".

"Oltre alla preoccupazione per la salute di tutti noi, bisogna fare i conti anche con il lavoro e con i soldi che arrivano a singhiozzo ai lavoratori in FIS ( fondo di integrazione salariale) e in cassaintegrazione", sottolinea il sindacato. "Gli aiuti della Regione e dello Stato si sono rivelati inefficaci - segnala inoltre Filcams -, senza contare i vari cavilli burocratici a cui bisognava far fronte. Servono misure anti-crisi più rapide e meno pressate dalla burocrazia . Non si può continuare a restare arroccati alla frase" è un’emergenza che ci ha presi alla sprovvista", non è più accettabile a ottobre".

Il sindacato dei lavoratori valdostani del commercio e del turismo invoca "strategie puntuali e rapide per sostenere tutti i lavoratori. Sono oltre 5000 i lavoratori del settore turistico -ricettivo per cui sono stati chiesti gli ammortizzatori sociali. E ad oggi non è ancora chiara la situazione di quanti effettivamente abbiano ricevuto i soldi. L'Inps, lo Stato e la Regione spesso nicchiano. E i mesi a venire saranno ancora più duri, dopo le ultime disposizioni ministeriali restrittive. La salute è importante, ma non si può pensare di far finta che il lavoro non esista. Il nostro sindacato - conclude Filcams Cgil - ha necessità di capire rapidamente quali reali misure strategiche verranno messe in campo".

M.C.