Covid, in arrivo nuovo Dpcm: le principali misure

Nuova stretta del governo per la ristorazione, più Dad nelle scuole e la raccomandazione di non ricevere a casa persone non conviventi

ROMA. Il governo è allo studio di un nuovo Dpcm sull'emergenza sanitaria con misure più restrittive per locali, scuole, cinema e teatri e con consigli e raccomandazioni anche sul ricevere in casa persone non conviventi. La bozza del provvedimento, che dovrebbe essere firmato a breve, sta già circolando.

Chiusura anticipata e la domenica per i ristoranti e bar

Secondo le anticipazioni di queste ore, il governo sarebbe intenzionato ad anticipare ulteriormente la chiusura di ristoranti, locali e bar alle ore 18 o alle ore 20 con l'obbligo di tenere chiuso la domenica. Sarebbe allo studio anche un'ulteriore limitazione sul numero di persone che possono sedere allo stesso tavolo (massimo 4). Dopo le 18 scatterebbe il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e all'aperto.

Chiusi cinema e teatri

La bozza del Dpcm contiene la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinema e altri spazi anche all'aperto. Restano chiuse inoltre discoteche e sale da ballo all'aperto e al chiuso.

In casa con le mascherine in presenza di non conviventi

Il provvedimento raccomanda di usare "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" anche "all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Di più: il testo raccomanda di "non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza"

Didattica a distanza al 75% nelle scuole superiori

Massima flessibilità di organizzazione e orari di ingresso e uscita nelle scuole a seconda delle singole situazioni e per le scuole superiori il Dpcm prevede di incrementare il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 75% delle attività.

Stop ai concorsi pubblici e privati

Il governo sembra intenzionato a fermare tutte le procedure concorsuali pubbliche e private a meno che non si svolgano in forma telematica o che il concorso non si limiti all'esame del curriculum. Ci sono però delle eccezioni e il concorso per il docenti dovrebbe rientrare in queste categoria.

M.C.