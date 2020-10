Scuole di danza e palestre manifestano in piazza ad Aosta

AOSTA. Le scuole di danza manifesteranno domani ad Aosta insieme alle palestre contro le chiusure disposte dall'ultimo Dpcm sull'emergenza Covid-19.

"Scendiamo in piazza per sensibilizzare il Governo nazionale e regionale affinché emerga che le scuole di danza e le palestre non sono sinonimo di rischio contagio, ma tutt'altro, sono luoghi sicuri, sanificati, puliti, ove vengono svolte discipline nel rispetto dei protocolli e con regole molto restrittive", spiegano gli organizzatori. "La danza, l'hip hop, tutte le discipline artistiche e tutti gli sport sono fondamentali per il benessere di chiunque ed in particolar modo per i giovani valdostani. Il futuro di queste realtà è incerto e questo nuovo blocco imposto dal Governo, rischia di vederle finire tutte nel baratro e gli enormi sacrifici saranno vanificati".

La manifestazione si svolgerà giovedì alle ore 16 in piazza Chanoux "in modo pacifico, statico, nel rispetto del DPCM, dei protocolli di distanziamento e con utilizzo dei presidi".

E.G.