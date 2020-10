Lavoro, dal 9 novembre i Job Training Days on line

L'assessore Bertschy: non dobbiamo perdere di vista il futuro, specialmente quello dei giovani

AOSTA. I Job Training Days tornano dal 9 al 13 novembre prossimi per un'occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma non soltanto. L'evento organizzato dall'amministrazione regionale e proposto questa volta in edizione on line, tramite il sito ohmyjob.it, offre infatti anche momenti di approfondimento e l'occasione di conoscere i progetti su lavoro e formazione attivati in Valle d'Aosta grazie al sempre più importante sostegno dei fondi europei.

"L'impatto che la pandemia ha avuto sul mercato del lavoro è sotto gli occhi di tutti", dice l'assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro Luigi Bertschy -. Tuttavia, non dobbiamo perdere di vista il futuro, specialmente quello dei giovani, cogliendo nuovi e differenti stimoli per riflettere sul domani e cogliere le opportunità che si presenteranno nel mondo del lavoro".

Oltre alla Journée des métiers du tourisme, tradizionalmente dedicata all’incontro tra le aziende del settore turistico-alberghiero e i lavoratori, i Job Training Days 2020 dunque offriranno approfondimenti su formazione professionale, opportunità di lavoro, tirocinio e studio, suggerimenti per ottimizzare la ricerca del lavoro.

La crisi non solo economica scaturita dalla pandemia necessita di una riflessione seria e attenta sul futuro del mondo del lavoro e pertanto l'ultima giornata sarà dedicata ad un confronto su questo tema tra esperti accademici, startupper e imprenditori.

Clara Rossi