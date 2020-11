Covid, Barmasse: un'autodichiarazione per i guariti per uscire da isolamento

AOSTA. "Non possiamo nasconderci dietro a un dito: questa situazione emergenziale - il numero di tamponi, la carenza di personale relativa alla pandemia - ci ha portato ad accumulare tanti ritardi". Così l'assessore regionale alla sanità Roberto Barmasse in conferenza stampa ha annunciato alcune novità per velocizzare l'effettuazione dei tamponi e dare una risposta alle tante persone in attesa di essere "liberate" dall'isolamento.

Autodichiarazione per uscire dall'isolamento

La principale novità "per sopperire alla carenza del contact tracing", attiva da domani, è che "le persone che raggingono il quattodicesimo giorno di isolamento e non hanno eseguito il tampone hanno la possibilità di fare un'autodichiarazione in cui viene dichiarato che non si sono avuti sintomi legati al Covid". Questa autodichiarazione - scaricabile qui - andrà presentata in Comune così che il sindaco revochi le ordinanza restrittive. È una procedura emergenziale, ha chiarito Barmasse, che sarà tolta quando l'attività di contact e tracing riuscirà a riprendere in mano la situazione e valida anche nei casi di conviventi.

Tendone drive in attivato

L'altro grande problema attuale riscontrato dal sistema che si occupa dell'emergenza Covid è l'accumulo di persone in attesa del tampone negativo. L'esplosione dei contagi ha messo in crisi il sistema e oggi si contano "qualche centinaio" di tamponi in attesa. Il tendone drive in attività da ieri pomeriggio sta iniziando a smaltire un po' di arretrati.

"Pare che l'attività vada molto bene e questo ci permette di smaltire tutta quella serie di tamponi che prima non riuscivamo a smaltire", ha evidenziato l'assessore Barmasse. "Abbiamo iniziato con le scuole e gli studenti e proseguiremo allargando la quantità di persone che potranno accedere al servizio". E' inoltre in arrivo una seconda struttura allestita dall'Esercito, il quale già sta collaborando nella gestione degli accessi al tendone dell'area della Pépinière.

Test antigenici dai medici di medicina generale

Per velocizzare i tamponi la Regione si appresta a firmare l'accordo con i medici di medicina generale e i pediatri per i test antigenici rapidi. Venerdì è previsto un incontro a questo scopo, ha detto ancora l'assessore regionale alla sanità.

Sei nuovi medici per territorio e microcomunità

Infine l'assessore ha anticipato l'arrivo di sei medici dedicati al territorio e alle microcomunità per ridurre il numero di accessi di anziani al pronto soccorso del Parini. Questa novità va a sommmarsi al raddoppio delle Usca e quindi al potenziamento dell'assistenza sul territorio a beneficio del nosocomio di viale Ginevra.

Marco Camilli