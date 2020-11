Covid, la Valle d'Aosta è area rossa

AOSTA. È arrivata in serata l'ordinanza del ministro della Salute che individua le aree gialle, arancioni e rosse del Paese sulla base della gravità della situazione epidemiologica Covid-19. La Valle d'Aosta è area rossa, quella in cui ci saranno le restrizioni più severe a partire da venerdì 6 novembre.

Per le zone con "scenario di massima gravità" come quella valdostana, è previsto il divieto di circolazione in entrata e uscita dal territorio "nonché all'interno dei medesimi territori" fatte salve le comprovate esigenze.

Sono anche sospese le attività commerciali al dettaglio, escluse generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperti edicole, farmacie e parafarmacie, parrucchieri, barbieri, lavanderie. Negli uffici pubblici personale solo per le attività indifferibili. Chiuse anche le attività di ristorazione, ma è consentita la consegna a domicilio fino alle 22 e il servizio d'asporto con divieto di consumazione sul posto.

Stop alle attività sportive anche all'aperto e anche presso circoli e centri e l'attività motoria può essere effettuata solo nei pressi dell'abitazione. Per la scuola, "fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi" e del primo anno delle scuole superiori, le "attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza".

Ogni settimana il ministero della Salute, tenendo conto dell'evoluzione dei dati provenienti dalle Regioni, aggiornerà l'elenco delle Regioni. In base al decreto "la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello cheha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione".

Marco Camilli