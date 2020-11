La Film Commission VdA lancia un concorso di idee per cortometraggi

'Ça Tourne!' premierà opere inedite girate sul territorio regionale e dedicate al territorio e al patrimonio locale

AOSTA. È rivolto a cittadini, imprese, associazioni culturali e fondazioni della Valle d'Aosta il concorso di idee "Ça Tourne!" proposto dalla Film Commission Vallée d'Aoste.

Le opere, nuove e inedite, dovranno essere realizzate esclusivamente in Valle d'Aosta "rappresentando e valorizzando in maniera creativa e originale il patrimonio culturale, ambientale, turistico, rurale, storico ed etnografico della nostra regione in ogni sua declinazione, attraverso narrazioni che prendano radici e identità dal territorio ed aprendosi a tematiche e prospettive di interesse nazionale".

In palio premi da 6.000 Euro per il quarto classificato, 9.000 Euro per il terzo, 12.000 Euro per il secondo e 15.000 Euro per il primo classificato.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire alla Film Commission VdA tramite posta elettronica entro le ore 12 del 9 dicembre prossimo e la consegna del cortometraggio dovrà avvenire entro il 1° agosto 2021. Le caratteristiche richieste dei cortometraggi sono quattro: avere una durata minima di 5 minuti e massima di 52 minuti; essere realizzati in forma documentaristica o di finzione; essere interamente girati e realizzati sul territorio regionale e sviluppare narrazioni legate al territorio valdostano o che valorizzino il patrimonio culturale e paesaggistico regionale.

redazione