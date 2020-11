Morto l'ex sindaco di Champdepraz Gualtiero Dherin

Il PCP: era sempre al servizio degli altri e del suo paese

AOSTA. È scomparso all'età di 77 anni Gualtiero Dherin, sindaco di Champdepraz per tre mandati tra il 1980 e il 1995.

"Da sindaco ha amministrato il Comune di Champdepraz con grandi sacrifici e bilanci modesti, sempre al servizio degli altri e del suo paese - ricordano in una nota la capogruppo e il vicecapogruppo in Consiglio regionale di PCP, Erika Guichardaz e Paolo Cretier -. Aveva una passione innata per la politica e per l'amministrazione, sempre attento alle necessità del territorio, focalizzato sulle priorità dei cittadini e sugli obiettivi da raggiungere".

Dherin fu anche tra i fondatori del Gruppo Alpini a Champdepraz, si impegnò per tanti anni con l'associazione Vieyes Traditions e contribuì alla nascita del parco del Mont Avic.

"Il suo impegno per un mondo migliore, la sua capacità di dialogare, la sua sensibilità nei confronti di coloro che soffrono sono un esempio per noi tutti. Alla moglie Alina, ai figli Marisa e Giorgio, alla sorella Elena e a tutta la sua famiglia vanno la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze", concludono Guichardaz e Cretier.

redazione