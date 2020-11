Valle d'Aosta, positivo al Covid-19 l'assessore regionale Guichardaz

Negativi gli altri componenti dell'esecutivo

AOSTA. L'assessore regionale ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio Jean-Pierre Guichardaz è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Dopo la conferma del contagio dell'esponente del Progetto Civico Progressista anche gli altri colleghi di Giunta ed il presidente Erik Lavevaz sono stati testati questa mattina. "Negativi tutti i referti", annuncia in una nota l'Amministrazione regionale.

Gli assessori non si trovano in quarantena "non essendoci stati contratti stretti tra i componenti dell'Esecutivo".

L'assessore Guichardaz ha partecipato da remoto alla seduta di questa mattina della Giunta e "compatibilmente alle condizioni di salute, garantirà la partecipazione alle attività amministrative e istituzionali".

Marco Camilli