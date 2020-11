Confermata la Giornata del Seminario. Ma quello di Aosta è vuoto

Il vescovo mons. Lovignana propone alla comunità religiosa una giornata di preghiera per le nuove vocazioni

AOSTA. La Diocesi di Aosta celebrerà il prossimo 6 dicembre la Giornata del Seminario. Il vescovo mons. Franco Lovignana ha deciso di confermare l'appuntamento anche se al momento ad Aosta non c'è alcun seminarista.

"Vorrei che venisse celebrata soprattutto come giornata di preghiera perché il Signore conceda alla nostra Diocesi nuove vocazioni sacerdotali e come Giornata di sensibilizzazione all’importanza del ministero sacerdotale", spiega mons. Lovignana nella comunicazione inviata ai parroci.

È sospesa invece la richiesta di offerte "in considerazione della concentrazione di Giornate obbligatorie in queste ultime settimane". Rimane comunque la possibilità per chi vuole di far pervenire un proprio contributo al seminario.

redazione