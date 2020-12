I Vigili del fuoco celebrano Santa Barbara. Sirene accese per 15 secondi in tutta la Valle d'Aosta

AOSTA. Oggi i Vigili del fuoco celebrano la loro patrona, Santa Barbara. Sarà una ricorrenza - come tante altre in questo particolare anno - caratterizzata da una cerimonia ristretta. Nessun evento pubblico, bensì una cerimonia con i soli vigili permanenti e volontari per ricordare anche i colleghi Erik Mortara, a cui è intitolata la caserma, e Rinaldo Challancin, morto durante il maltempo del 3 ottobre scorso.

Alle 11 è previsto il posizionamento di un picchetto ai lati del Monumento ai caduti situato nel piazzale della caserma. A quell'ora i presidi di tutta la regione faranno suonare per quindici secondi le sirene in segno di vicinanza alla popolazione.

In seguito, il cappellano militare benedirà una corona di fiori alla presenza del presidente della Regione, Erik Lavevaz, dell'assessore all'Agricoltura e Risorse naturali, Davide Sapinet, del Comandante dei vigili del fuoco, Salvatore Coriale, e del presidente dei vigili volontari, Marco Grange.

redazione