Livecam oscurate, Cervino Spa replica: test per la privacy

AOSTA. Le immagini delle livecam sul comprensorio sciistico di Cervinia parzialmente oscurate sono dovuti a test per la privacy. Lo spiega la Cervino Spa replicando alle notizie sulle code di persone davanti alla stazione di partenza della seggiovia Plan Maison.

Riguardo alla webcam panoramica in parte offuscata, Cervino Spa spiega: la telecamera era stata spostata da un traliccio dello skilift (causa vibrazioni che provocavano malfunzionamenti) sulla nuova postazione sul tetto dello chalet che ospita il controllore dell'impianto. "Tale soluzione richiedeva però un lavoro di oscuramento di parte delle immagini, in quanto la privacy da una parte e il rispetto dello statuto dei lavoratori dall’altra ci impongono di non rendere riconoscibili le persone e di non monitorare chi lavora per Cervino SpA nell’adempimento dei suoi doveri".

Prosegue la società: "deciso che lo spostamento si sarebbe effettuato nella settimana corrente in base alle disponibilità dei dipendenti che dovevano occuparsene, in data 5 dicembre si è proceduto ad alcuni test di offuscamento. Erroneamente alla fine del lavoro di test il sistema non è stato ripristinato in modalità base, anche perché in data 8 dicembre era previsto ad ogni modo lo spostamento, così come poi è avvenuto. Certamente questo è un errore interno alla società, che tuttavia è probabilmente da imputare in particolare al concitamento di queste giornate".

La società del comprensorio sciistico spiega inoltre che alcune foto inizialmente pubblicate dai media erano riferite al 3 dicembre, giorno in cui "abbiamo dovuto fronteggiare un ritardo nell’apertura della seggiovia Fornet a causa delle condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli" e ciò ha provocato delle code di attesa, comunque "all’aperto e con la clientela munita di DPI".

"A dimostrazione della mancanza di intenti fraudolenti da parte della società vi è il fatto che la Panomax registra le immagini e non è stato in nessun modo alterato il contenuto della giornata “incriminata” del 3 dicembre", continua la Cervino Spa aggiungendo infine che "ogni giorno i nostri uffici provvedono a comunicare e ribadire alla clientela le norme da seguire, anche in caso di eventuali code che dovessero formarsi per guasti".

redazione