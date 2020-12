Accordo tra Regione e Architetti per il recupero dell'ex Saint-Bénin

AOSTA. L'Amministrazione regionale ha attivato una collaborazione con l'Ordine degli architetti della Valle d'Aosta e il Consiglio nazionale degli architetti per il recupero dell'ex priorato Saint-Bénin di Aosta. L'intesa riguarda l'uso temporaneo e gratuito della piattaforma informatica di gestione on line del concorso di progettazione.

L'ex priorato di via Festaz, un immobile classificato monumento, è destinato a ospitare il convitto regionale. Il costo dell'intervento è di 9,2 milioni di euro. Per la fase attuale di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è prevista una spesa di quasi 206mila euro. Seguiranno le progettazioni dell'intervento e i lavori veri e propri il cui costo netto è stimato in 6 milioni.

"L'obiettivo dell'intervento è l'ampliamento nel capoluogo regionale dell'offerta di servizi residenziali, di ristorazione e assistenza a favore degli studenti di tutti i gradi di scuola, attraverso il futuro trasferimento presso l'ex priorato Saint-Bénin di funzioni attualmente insediate presso la sede principale del convitto – sottolinea in una nota l'assessore regionale alle finanze e opere pubbliche Carlo Marzi - . Grazie a tale intervento, infatti, la sede principale potrà vedere un aumento della propria capienza ricettiva e della dotazione di aree ludico ricreative, un tempo eliminate per far fronte a necessità didattiche, rendendo l'insieme maggiormente adeguato ai bisogni dell'utenza".



Elena Giovinazzo