La Regione valuta la fusione tra VdA Structure e Autoporto Valle d'Aosta

Finaosta incaricata di effettuare entro fine giugno uno studio di fattibilità sull'accorpamento delle due società

AOSTA. Il governo regionale sta pensando alla fusione tra le società Autoporto Valle d'Aosta e Struttura Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste Structure, entrambe controllate tramite Finaosta.

La possibilità nasce dalle criticità segnalate dalla Corte dei Conti e riferite al Testo unico delle società a partecipazione pubblica. Nel 2018 la Sezione regionale di controllo aveva rilevato che le due società sono "accomunate dallo svolgimento di attività analoghe e similari" e che la Regione doveva rispettare il programma di razionalizzazione delle partecipazioni scegliendo fra tre opzioni: cessare, alineare o procedere con un piano di riassetto.

L'Amministrazione regionale, valutando che gli statuti di Autoporto VdA e Struttura VdA sono simili ma non uguali, sta pensando di accorpare le due realtà adesso che Struttura VdA è riuscita a uscire dal periodo di bilanci in rosso (nel 2019 ha chiuso con un utile di 1,1 milioni) e ha presentato un piano di risanamento triennale per raggiungere l'equilibrio economico fino al 2022.

La Giunta regionale ha già affidato il compito di studiare pro e contro dell'operazione di accorpamento. Se ne occuperà la società finanziaria Finaosta che detiene il 98% di Autoporto Valle d'Aosta Spa e il 100% di Struttura Valle d'Aosta. L'analisi di fattibilità dovrà prevedere minacce e opportunità del processo di fusione, gli effetti finanziari dell'operazione, le implicazioni per gli altri soci della Autoporto Spa. Finaosta quindi dovrà formulare un parere finale complessivo. La relazione dovrà essere pronta entro il 30 giugno 2021.

E.G.