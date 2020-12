Covid-19, firmata l'ordinanza per le visite nelle microcomunità a Natale

AOSTA. Via libera da parte del presidente della Regione Erik Lavevaz all'ordinanza che sospende il divieto di visitare gli anziani nelle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali della Valle d'Aosta durante le festività natalizie.

Le visite saranno possibili a partire da oggi fino al 10 gennaio 2021 dalle ore 7 alle ore 22. Dovranno essere programmate e i visitatori dovranno sottoporsi a tampone almeno 48 ore prima dell'ingresso nella struttura recandosi alla tenda drive in dell'area della Pépinière di Aosta oppure al poliambulatorio di Donnas per le strutture pubbliche e private della bassa Valle (delle Unités Mont Rose, Evançon e Walser).

L'accesso è consentito ad una sola persona per volta e per ciascun ospite. Il visitatore dovrà indossare la mascherina, dichiarare di essere in buona salute, sottoporsi alla misurazione della temperatura, utilizzare guanti, camice e igienizzare le mani. Ogni visita potrà durare al massimo 30 minuti e, quanto alla frequenza delle visite, ne è prevista una a settimana per ospite tranne nei casi di richieste o limitazioni particolari.

All'interno delle strutture bisognerà rispettare la distanza minima di almeno un metro e evitare abbracci e contatti fisici. Non si potranno introdurre cibi e bevande e gli altri oggetti dovranno essere consegnati direttamente al personale per essere sottoposti a sanificazione o all'eliminazione dell'imballaggio per evitare contaminazioni.

Le visite non saranno possibili nelle strutture con ospiti Covid positivi né agli utenti in isolamento.

Qui le disposizioni nel dettaglio sulle visite nel periodo natalizio.

Elena Giovinazzo