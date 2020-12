Valle d'Aosta, la conferenza stampa di fine anno e le domande senza risposte

AOSTA. Questa mattina nel salone delle manifestazioni a palazzo regionale si è svolta la conferenza stampa di fine anno della Giunta regionale. Il clima surreale che ha contraddistinto questo anno ha accolto gli operatori dell'informazione e la giunta della nostra regione.

Impeccabile l'organizzazione dell'ufficio stampa che ha permesso questo evento in presenza.

Dopo gli interventi di rito del presidente e degli assessori che hanno parlato del fare, del fatto, e del faremo, si è passato alle domande. Il primo a farle è stato il sottoscritto. Qui il link al video di registrazione del frammento di questa conferenza stampa in cui pongo le domande, con qualche difficoltà, e poi arrivano le non risposte del presidente.

In chiusura non posso che citare la famosa frase riportata nel meraviglioso romanzo "Il Gattopardo": "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi".

Marco Camilli