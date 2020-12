Donato alla Valle d'Aosta un presepe napoletano

AOSTA. La Regione Campania ha donato anche alla Valle d'Aosta un presepe realizzato secondo l'antica arte napoletana nell'ambito del progetto di promozione "Viaggio in Italia".

L'opera è stata esposta al Caffè Nazionale di Aosta, sotto i portici del municipio, e si può ammirare dall'esterno.

"Ringraziamo la Regione Campania – sottolinea la Soprintendente ai beni culturali, Cristina de la Pierre – che ha voluto donare quest'opera di indubbio valore simbolico oltre che culturale, e il Comune di Aosta per aver messo a disposizione i locali per l'esposizione del manufatto".

"L'iniziativa della Regione Campania è lodevole perché s'inserisce nel filone del turismo solidale a sostegno dell'artigianato di qualità", aggiunge l'assessore ai Beni culturali Jean-Pierre Guichardaz. "In un momento così particolare e difficile, questo dono rappresenta un gesto di solidarietà e vicinanza. L'arte presepiale napoletana è apprezzata e riconosciuta nel mondo e in questo caso rappresenta un'ulteriore opportunità di attrazione culturale. Ringrazio, quindi, il Governo campano perché ci ha dato l'opportunità di apprezzare la bellezza di un'opera artigianale ricca di storia che valorizza il patrimonio culturale napoletano e le antiche tradizioni. È un gesto che apprezziamo e che unisce idealmente i nostri due territori accomunati dalla grande tradizione artigianale, che costituisce anche per la Valle d'Aosta un atout importante del patrimonio culturale regionale".

redazione