Pescarmona da commissario a direttore generale dell'Usl Valle d'Aosta

Il commissario sarà d.g. dell'azienda sanitaria valdostana per i prossimi tre anni su decisione della Giunta regionale

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha nuovamente un direttore generale. Si tratta di Angelo Michele Pescarmona, che già ha guidato negli ultimi anni l'azienda sanitaria valdostana con l'incarico di commissario straordinario.

Pescarmona è stato designato come direttore generale dal governo regionale con un contratto di tre anni. L'assessore alla Sanità Roberto Barmasse ha proposto il suo nome all'esecutivo e spiega: "La sua pregressa esperienza professionale maturata negli ultimi anni in Valle d’Aosta, arricchita dalle precedenti attività svolte in realtà molto complesse, saprà garantire risposte adeguate alle esigenze della comunità valdostana".

Secondo l'assessore Barmasse "con la designazione di Pescarmona a Direttore generale dell’Azienda sanitaria della Valle d’Aosta la Giunta regionale ha voluto dare continuità all’attuale gestione sanitaria valdostana, in particolare, al delicato percorso sanitario intrapreso, in ambito ospedaliero e territoriale, volto a fronteggiare e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella nostra regione".

E.G.