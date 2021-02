Aosta, protesta dei ristoratori. Letame davanti alla Regione

Una decina di manifestanti in piazza Deffeyes contro le chiusure. Delegazione ricevuta dal presidente della Regione Lavevaz

AOSTA. I ristoratori sono tornati in piazza oggi ad Aosta per protestare. Accompagnati da un carretto carico di letame e "armati" di megafono, una decina di manifestanti si sono posizionati in piazza Deffeyes, sotto Palazzo regionale, per contestare le chiusure obbligate e anche l'ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione sull'emergenza Covid. Il provvedimento permette ai ristoranti degli alberghi di lavorare senza limiti di orario e accogliere anche clienti di altre strutture ricettive sprovviste di servizi di ristorazione. I ristoranti invece devono continuare a rispettare la chiusura alle ore 18.

Una delegazione di ristoratori è stata ricevuta dal presidente Erik Lavevaz.

Durante la protesta non sono mancati attimi di tensione. La polizia è intervenuta per sorvegliare i manifestanti e controllare che il carico del carretto non venisse scaricato davanti alla sede della Regione.

Marco Camilli