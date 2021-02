Riapre la biblioteca dell'ospedale Parini

AOSTA. Dal 9 febbraio riapre al pubblico la biblioteca dell'ospedale Parini di Aosta. Gli utenti potranno accedere ai locali situato al quarto piano del presidio ospedaliero per i servizi di prestito, consultazione e studio. Le postazioni informatiche invece rimarranno per ora non utilizzabili.

La biblioteca sarà aperta al pubblico con orario dalle 09:00 alle 16:00 (dal lunedì al venerdì). Non è necessaria la prenotazione, ma gli accessi sono contingentati. Nelle sezioni generalista e biomedica sono ammesse massimo tre persone in contemporanea e per la consultazione e lo studio ogni utente può trattenersi per un massimo di tre ore. È obbligatorio l’uso della mascherina, il rispetto della distanza interpersonale e la sanificazione delle mani all’ingresso.

Il personale della biblioteca è anche a disposizione per informazioni e supporto e per l’attivazione della Tessera sanitaria e del Fascicolo Sanitario Elettronico. Inoltre la biblioteca ospedaliera ospita la postazione dedicata al servizio di mediazione interculturale.

