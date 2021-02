Meteo, bollettino di criticità per il 9 e 10 febbraio

Il Centro funzionale regionale segnala allerta gialla per valanghe per le nevicate attese nelle prossime ore in Valle d'Aosta

AOSTA. Il Centro funzionale della Regione ha messo oggi un bollettino di criticità valido fino a tutta la giornata di domani sul territorio della Valle d'Aosta.

L'avviso segnala precipitazioni dalla tarda serata di oggi a domattina con neve oltre gli 800-1000 metri di quota con punte di 20-25 centimetri sulla dorsale di confine a Nord e Ovest e nella zona del Gran Paradiso.

Nelle stesse zone è segnalata criticità valanghiva di livello "giallo". Potrebbero verificarsi distacchi di medie e grandi dimensioni localizzate in prevalenza in zone non antropizzate. Non sono esclusi anche fenomeni di piccole dimensioni che possono coinvolgere le infrastrutture.





C.R.