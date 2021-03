Al via le domande di contributo per iniziative culturali e scientifiche

AOSTA. Sono aperte le domande di adesione al bando 2021 di finanziamento di attività e iniziative culturali e scientifiche. A disposizione ci sono in totale 150.000 euro.

I contributi, fino al 60% delle spese e per un massimo di 20mila euro, sono assegnati per manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche realizzate sul territorio regionale finalizzate a favorire la crescita culturale della Valle d'Aosta e della sua comunità. Possono beneficiarne soggetti pubblici e privati che operano nel settore della cultura, dell'arte e delle scienze con sede sede legale o operativa in Valle d'Aosta.

Il termine per la presentazione delle istanze per iniziative in calendario nei mesi di maggio e giugno 2021 scadrà il prossimo 31 marzo alle ore 17. L’entità del finanziamento sarà stabilità sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione.

La modulistica necessaria è reperibile on line sul sito della Regione nella sezione "cultura".

redazione