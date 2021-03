Screening nelle scuole della Valle d'Aosta, tutti negativi i tamponi

I quasi 500 tamponi (dati parziali) effettuati in due giorni hanno dato esito negativo al Covid-19

AOSTA. Secondo giorno di screening oggi nelle scuole superiori della Valle d'Aosta per individuare i contagiati da Covid-19. Finora l'adesione è attorno al 21 per cento, ma la percentuale è riferita al totale degli studenti iscritti senza tenere conto del fatto che al momento solo la metà degli studenti segue la didattica in presenza.

Stando agli ultimi dati resi noti dall'amministrazione regionale (parziali e aggiornati al tardo pomeriggio di oggi) 425 studenti hanno accettato di sottoporsi al tampone nelle scuole coinvolte in questi primi due giorni di campagna, e cioè l'istituto tecnico professionale Corrado Gex di Aosta, l'Isiltp di Verrès e il liceo paritario di Courmayeur. L'adesione media è del 20,86% (considerando la dad al 50%, la percentuale andrebbe quindi raddoppiata). Tenedo conto anche del personale scolastico i tamponi effettuati sono 490 su 2.341 soggetti, pari al 20,93%.

Tutti i tamponi finora processati sono risultati negativi.

La campagna di screening proseguirà fino al 31 marzo. Domani e sabato le squadre incaricate di effettuare i tamponi saranno al liceo Regina Maria Adelaide e al liceo classico, artistico e musicale di Aosta.

E.G.