Valle d'Aosta arancione, in arrivo una nuova ordinanza di Lavevaz

Il presidente della Regione firmerà un provvedimento con le regole per spostamenti, bar e ristoranti, negozi e attività sportiva

AOSTA. Il presidente della Regione firmerà oggi una nuova ordinanza in vista dell'entrata in vigore della zona arancione, dal 15 marzo, su tutta la Valle d'Aosta. Il provvedimento, annunciato con un comunicato stampa dalla presidenza di piazza Deffeyes, conterrà alcune deroghe rispetto alle limitazioni del Dpcm.

Spostamenti

Le disposizioni nazionali permettono di spostarsi in zona arancione entro il proprio comune, mentre l'ordinanza regionale consentirà di spostarsi su tutto il territorio regionale in orario diurno per usufruire dei servizi non disponibili nel proprio comune o per attività sportiva all'aperto. Rimane il divieto di uscire o entrare in Valle d'Aosta se non per comprovate esigenze di lavoro, di salute o di necessità e il divieto di entrare in Valle d'Aosta per raggiungere le seconde case. Rimane il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5.

Visite ad amici e parenti

Dal 15 marzo fino al 2 aprile è consentito recarsi verso un'abitazione privata una sola volta al giorno con il limite di due persone, oltre a minori di 14 anni, disabili e persone non autosufficienti.

Bar e ristoranti

Le attività di ristorazione possono effettuare servizio di asporto dalle ore 5 alle ore 22 e consegna a domicilio senza limiti di orario. È vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e non sono consentiti gli assembramenti.

Negozi e attività commerciali

Secondo l'ordinanza le attività commerciali al dettaglio e i servizi alla persona si svolgono in modo che siano assicurate tutte le necessarie misure di sicurezza e l’osservanza dei rispettivi protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Musei, mostre, casinò

Musei e mostre sono chiusi, rimangono aperte le biblioteche con servizi su prenotazione e sempre nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. Restano chiusi teatri, sale scommesse, e casinò.

Palestre e piscine

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, ma possono continuare ad erogazione le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Clara Rossi