Sotto Palazzo regionale protesta non autorizzata della filiera distribuzione

AOSTA. Davanti alle forze dell'ordine un centinaio di persone si sono ritrovate questa mattina in piazza Deffeyes per la protesta della filiera della distribuzione della Valle d'Aosta che da piazza Chanoux, dove è iniziata intorno alle 10, si è spostata sotto palazzo regionale. Un raduno non autorizzato cui hanno partecipato ristoratori, imprenditori, lavoratori stagionali in crisi per le restrizioni contro il Covid-19.

"O soluzioni o dimissioni" la richiesta rivolta al palazzo dalla piazza, con inviti ai partecipanti a sottoscrivere la carta costituzionale da dare come "omaggio" al presidente della Regione e alla Giunta regionale.





redazione