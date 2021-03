Nuove modalità di accesso alla biblioteca dell'ospedale Parini

Maggiori restrizioni sugli accessi dopo l'ingresso in zona arancione

AOSTA. Con il ritorno in zona arancione cambiano le modalità di accesso alla biblioteca dell'ospedale Parini di Aosta.

Come per le altre strutture del Sistema Bibliotecario Valdostano, a causa delle restrizioni per il Covid-19 non è più consentito l'accesso diretto ai locali situati al quarto piano del complesso ospedaliero.

Il prestito di libri, cd, dvd e di altri documenti è possibile soltanto su prenotazione telefonica oppure tramite email. I libri "non prestabili" possono essere consultati sempre previa prenotazione telefonica.

Per accedere ai locali bisogna attenersi alle norme già in vigore, tra cui l'obbligo di utilizzare la mascherina e di rispettare il distanziamento interpersonale.

redazione