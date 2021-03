A' Jacopo Agazzini la bourse d'études pour la formation francophone

AOSTE. Dans l'après-midi de mardi 16 mars, la Salle de l'Assemblée régionale a accueilli la cérémonie de remise de la bourse d'études pour la formation francophone à Jacopo Agazzini, 17 ans, résidant à Courmayeur et étudiant en troisième année du Lycée scientifique attenant au collège "Umberto I" de Turin. L'événement s'est déroulé à la présence du Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, des Vice-Présidents du Conseil, Aurelio Marguerettaz et Paolo Sammaritani, des Conseillers secrétaires, Corrado Jordan e Luca Distort, et de la Présidente du Centre local de la Fondazione Intercultura, Mara Ciardi.

La bourse d'études, de la valeur de 6.000 euros, est voulue par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste en collaboration avec la Fondazione Intercultura onlus de Colle di Val d'Elsa (Siena) et permettra à Jacopo de séjourner pendant une année au Canada francophone, où il sera accueilli par une famille et où fréquentera la quatrième année du Lycée; il participera aussi aux différentes activités extra-scolaires et pourra compter sur une assistance permanente de la part des correspondants locaux d'Intercultura.

«En pleine pandémie de Covid-19, le fait de parler de voyages et de séjours à l'étranger paraît utopique - dit le Président Alberto Bertin -, mais nous devons avoir la capacité de regarder au-delà, avec optimisme et confiance. L'ouverture de nos jeunes passe aussi par ces projets d'échanges, dans lesquels le Conseil de la Vallée a beaucoup investi. D'une part, ce moment de formation enrichit leur bagage culturel en tant que personnes et en tant que citoyens; d'autre part, ils deviennent de véritables ambassadeurs de notre Vallée, de ses valeurs et de ses particularités.»

«Malgré la pandémie - explique la Présidente du Centre local d'Intercultura, Mara Ciardi -, l'intérêt pour les programmes de mobilité n'a pas diminué chez les étudiants. L'espoir et la confiance des jeunes à l'égard du futur doit être alimentée aussi par ces bourses d'études, qui représentent un important soutien pour satisfaire leur envie de connaître et de s'ouvrir au monde.»

«Je suis habitué à être loin de mes parents, étant donné que je fréquente le Lycée à Turin, même si le week-end je rentre chez moi, à Courmayeur - raconte Jacopo Agazzini -. J'ai un grand intérêt pour les matières scientifiques, mais aussi pour l'histoire; j'aime le sport, en particulier le snowboard et le vélo tout terrain, et la marche en montagne: je suis sûr que le Canada sera à même de m'offrir une expérience aussi sous ce profil. J'ai hâte de partir, de rencontrer de nouveaux amis, d'entrer en contact avec des cultures différentes de la mienne: j'espère que cette aventure m'aidera à grandir, soit du point de vue humain soit du point de vue scolaire.»

