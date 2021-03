Covid, tamponi e quarantena anche per chi arriva da Paesi Ue

AOSTA. Tamponi e quarantena obbligatori per chi entra in Italia anche se proviene da Paesi Ue: lo stabilisce una ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza sui viaggi internazionali.

La misura impone di sottoporsi a tampone in partenza, rimanere in quarantena per 5 giorni e poi effettuare un altro tampone alla fine dell'isolamento per confermare la negatività al Covid-19.

"Ho appena firmato un’ordinanza che dispone per arrivi e rientri dai Paesi dell’Unione Europea tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu", ha twittato il ministro Speranza annunciando il provvedimento.

E.G.