La valle di Cogne in televisione con Linea Bianca

La Valle d'Aosta di nuovo protagonista della trasmissione televisiva di Rai1

AOSTA. La Valle d'Aosta torna su Linea Bianca, la trasmissione di Rai1 dedicata alla montagna. Dopo Courmayeur e Cervinia, sabato 17 aprile dalle ore 14 il programma naturalistico trasmetterà le immagini della valle di Cogne: dalla vetta del Gran Paradiso, dove la guida alpina Anna Torretta conduce Lino Zani e Massimiliano Ossini, alle cascate di ghiaccio di Valeille - Lillaz paradiso degli arrampicatori.

Ci sarà spazio inoltre per l'ambiente con il progetto Linea 7000 di cui parlerà lo scrittore Gianluca Gasca e saranno mostrate le immagini della liberazione di un'aquila reale curata nel Centro regionale di recupero degli animali selvatici. Con i soccorritori della Guardia di finanza inoltre la trasmissione parlerà delle nuove tecnologie utilizzate per cercare le persone disperse in montagna.

Un'atra parte del servizio sarà dedicato all'enogastronomia: la filiera della Fontina e la "seupetta" di Cogne.

Infine spazio ai vitigni: la troupe si sposta a Saint-Pierre per presentare al pubblico televisivo i vitigni autoctoni oggetto di recupero e valorizzazione.

redazione