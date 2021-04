Traffico ferroviario sospeso per un mese sulla Ivrea - Aosta

I treni saranno sostituiti da bus per lavori di potenziamento strutturale della tratta

AOSTA. Per quasi un mese i treni regionali della linea tra Ivrea e Aosta saranno sostituiti dal trasporto su bus. Lo annunciano le Ferrovie dello Stato spiegando che nel periodo di sospensione, dal 14 giugno all'11 luglio prossimi, saranno effettuati degli interventi di potenziamento strutturale per 11 milioni di euro che comporteranno la chiusura al traffico della tratta.

Le attività pianificate "prevedono diversi cantieri lungo la tratta, in particolare verranno realizzati interventi di upgrading tecnologico che migliorerà i sistemi automatici presenti sulla linea a supporto della circolazione, saranno demolite e ricostruite le travate metalliche di tre ponti, sostituiti 11 scambi in varie località della tratta, rinnovati dieci chilometri di linea con la sostituzione di binari e traversine oltre all’eliminazione di tre passaggi e livello in Comune di Strambino e la manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione nelle stazioni di Hône Bard e Verres".

I passeggeri dovranno utilizzare quindi i bus sostitutivi tra Aosta e Ivrea mentre i collegamenti da e per Torino faranno capolinea nella stazione di Ivrea. Dal 12 luglio la circolazione ferroviaria riprenderà con alcuni necessari rallentamenti che avranno la durata di sette giorni.

E.G.