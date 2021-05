Ferrovia, ridotto a 16 giorni lo stop sulla Aosta - Ivrea

Accordo con Rfi per accorciare i tempi della sospensione del servizio ferroviario

AOSTA. La chiusura per lavori della linea ferroviaria Aosta - Ivrea avrà una durata quasi dimezzata rispetto ai tempi comunicati inizialmente. Lo annuncia l'assessorato regionale dei trasporti.

Gli uffici regionali a inizio mese hanno scritto a Rfi per chiedere di posticipare alcuni interventi previsti a giugno e luglio al momento della realizzazione dell'elettrificazione in modo da accorciare il periodo di stop alla circolazione ferroviaria. Rfi ha risposto positivamente. A giugno il collegamento ferroviario rimarrà sospeso quindi per 16 giorni anziché per 28.

La soluzione «è stata prospettata e condivisa con i sindacati e le associazioni dei consumatori - spiega l'assessorato - . I particolari della riprogrammazione andranno definiti nei prossimi giorni».

redazione